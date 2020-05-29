MSB: Karadeniz'de uçuş gerçekleştiren ABD'ye ait uçaklara havada yakıt ikmali yapıldı
Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de uçuş gerçekleştiren ABD'ye ait 2 adet B-1 uçağına, tanker uçakları ile havada yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de uçuş gerçekleştiren ABD'ye ait 2 adet B-1 uçağına, tanker uçakları ile havada yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.
Müttefik ülkeler arasındaki askeri işbirliği kapsamında, Karadeniz’de uçuş gerçekleştiren ABD’ye ait 2 adet B-1 uçağına tanker uçaklarımız ile havada yakıt ikmali desteği verildi. pic.twitter.com/fxodQ7PnIs— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 29, 2020
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, müttefik ülkeler arasındaki askeri iş birliği kapsamında, Karadeniz'de uçuş gerçekleştiren ABD'ye ait 2 adet B-1 uçağına Türkiye'nin tanker uçakları ile havada yakıt ikmali desteği verildiği belirtildi.
Açıklamada, yakıt ikmaline ilişkin görüntüler de paylaşıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.