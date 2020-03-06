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MSB: 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi, şehidimizin kanı yerde bırakılmadı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "5 Mart'ta silah arkadaşımızın şehit edilmesini müteakip SİHA ile rejime ait 2 top ve 2 ÇNRA imha edildi, 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Hamdi Çelikbaş   | 06.03.2020
MSB: 21 rejim askeri etkisiz hale getirildi, şehidimizin kanı yerde bırakılmadı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 5 Mart'ta Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde rejim unsurlarının açtığı ateş sonucu bir askerin şehit olduğu saldırı sonrası 21 rejim askerinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 5 Mart'ta Bahar Kalkanı Harekatı'nda bir askerin şehit edilmesinin ardından silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saat 16.00 sıralarında icra edilen atışlarla rejime ait 2 top ve 2 çok namlulu roketatarın (ÇNRA) imha edildiği, 21 rejim askerinin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır." ifadesine yer verildi.

Rusya ile İdlib konusunda varılan anlaşma öncesi meydana gelen saldırıya ilişkin MSB'den yapılan açıklamada, harekat bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim unsurları tarafından ateş açıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, söz konusu saldırı sonrası bölgede tespit edilen hedeflerin ateş destek vasıtalarıyla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılığın verildiği ve hedeflerin tahrip edildiği vurgulanmıştı.

MSB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib kentinde yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 askerin şehit olduğu, 3 askerin de yaralandığını bildirilmiş, Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise 4 Mart'ta Ulaştırma Sözleşmeli Er Enes Kaya'nın, 5 Mart'ta ise Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın şehit olduğu duyurulmuştu.

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