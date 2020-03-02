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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenliyor
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Bahar Kalkanı Harekatı

MSB: Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait savaş uçağı düşürüldü

MSB: Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait savaş uçağı düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

MSB: Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait savaş uçağı düşürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.

Lübnanlı Şii alim Tufeyli: Türkiye İdlib'den çıksaydı sorunları kendi topraklarına çekmiş olacaktı

Lübnanlı Şii alim Tufeyli: Türkiye İdlib'den çıksaydı sorunları kendi topraklarına çekmiş olacaktı

Lübnanlı Şii alim Tufeyli: Türkiye İdlib'den çıksaydı sorunları kendi topraklarına çekmiş olacaktı
Sanat dünyası Mehmetçik için 'tek yürek'

Sanat dünyası Mehmetçik için 'tek yürek'

Sanat dünyası Mehmetçik için 'tek yürek'
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Türk'ün bahar kalkanı sınırlarımıza set çekmiştir

Camilerde Mehmetçik için dua edildi

Camilerde Mehmetçik için dua edildi
Bakan Akar: İnsanlık dramının sona erdirilmesinin derdindeyiz

Bakan Akar: İnsanlık dramının sona erdirilmesinin derdindeyiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör devletinin ve insani dramın önüne geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Sınırlarımızda oluşturulmaya çalışılan terör devletinin ve insani dramın önüne geçeceğiz
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Rus gazetesinden İdlib'deki saldırıya 'Türk-Rus çatışması için rejimin provokasyonu' yorumu
02.03.2020

Rus gazetesinden İdlib'deki saldırıya 'Türk-Rus çatışması için rejimin provokasyonu' yorumu

Rusya'nın muhalif gazetelerinden Novaya Gazeta, Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk askerlerinin şehit olmasına neden olan saldırıyı "Esed rejiminin Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek için kasıtlı provokasyonu" olarak değerlendirdi.

Bakan Akar: Bahar Kalkanı Harekatı'nda da sonuca ulaşacak, mücadeleyi kazanacağız
02.03.2020

Bakan Akar: Bahar Kalkanı Harekatı'nda da sonuca ulaşacak, mücadeleyi kazanacağız

Milli Savunma Bakanı Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Artan bir azim ve kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de sonucuna ulaşacak, mücadeleyi kazanacağız." dedi.

Bakan Varank uzman mühendisleri 'sıcak bölge'ye taşıdı
02.03.2020

Bakan Varank uzman mühendisleri 'sıcak bölge'ye taşıdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bahar Kalkanı Harekatı'nın yönetildiği 2. Ordu Komutanlığı Serinyol Taktik Komuta Merkezi'nde savunma sanayi kuruluşlarında görevli uzman ve mühendisler ile sahada görev yapan askerleri buluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar rejimin verdiği kayıplar sadece bir başlangıç
02.03.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar rejimin verdiği kayıplar sadece bir başlangıç

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Şu ana kadar rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir başlangıçtır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık kapılar açılmıştır
02.03.2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık kapılar açılmıştır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacılar için sınır kapılarının açılmasına ilişkin, "Kapıları açınca telefon telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'. 'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedik." dedi.

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