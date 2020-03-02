Bahar Kalkanı Harekatı
MSB: Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait savaş uçağı düşürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı.
Lübnanlı Şii alim Tufeyli: Türkiye İdlib'den çıksaydı sorunları kendi topraklarına çekmiş olacaktıLübnanlı Şii alim Tufeyli: Türkiye İdlib'den çıksaydı sorunları kendi topraklarına çekmiş olacaktı
Rus gazetesinden İdlib'deki saldırıya 'Türk-Rus çatışması için rejimin provokasyonu' yorumu
Rusya'nın muhalif gazetelerinden Novaya Gazeta, Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk askerlerinin şehit olmasına neden olan saldırıyı "Esed rejiminin Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek için kasıtlı provokasyonu" olarak değerlendirdi.
Bakan Akar: Bahar Kalkanı Harekatı'nda da sonuca ulaşacak, mücadeleyi kazanacağız
Milli Savunma Bakanı Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Artan bir azim ve kararlılıkla inşallah kazasız, belasız bu görevin de sonucuna ulaşacak, mücadeleyi kazanacağız." dedi.
Bakan Varank uzman mühendisleri 'sıcak bölge'ye taşıdı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bahar Kalkanı Harekatı'nın yönetildiği 2. Ordu Komutanlığı Serinyol Taktik Komuta Merkezi'nde savunma sanayi kuruluşlarında görevli uzman ve mühendisler ile sahada görev yapan askerleri buluşturdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu ana kadar rejimin verdiği kayıplar sadece bir başlangıç
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahar Kalkanı Harekatı'na ilişkin, "Şu ana kadar rejimin verdiği insan ve araç gereç kayıpları sadece bir başlangıçtır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık kapılar açılmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sığınmacılar için sınır kapılarının açılmasına ilişkin, "Kapıları açınca telefon telefon üstüne gelmeye başladı, 'Kapıları kapatın'. 'Bitti o iş, artık kapılar açılmıştır. sizler bu yükten nasibinizi alacaksınız' dedik." dedi.