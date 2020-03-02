02.03.2020

Rus gazetesinden İdlib'deki saldırıya 'Türk-Rus çatışması için rejimin provokasyonu' yorumu

Rusya'nın muhalif gazetelerinden Novaya Gazeta, Suriye’nin İdlib bölgesinde Türk askerlerinin şehit olmasına neden olan saldırıyı "Esed rejiminin Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek için kasıtlı provokasyonu" olarak değerlendirdi.