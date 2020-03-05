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Türkiye, Bahar Kalkanı Harekatı

MSB: Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını bildirdi.

Enes Kaplan   | 05.03.2020
MSB: Bahar Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Ankara

Rusya ile İdlib konusunda varılan anlaşma öncesi meydana geldiği öğrenilen saldırıya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekat bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına, rejim unsurları tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Bölgede tespit edilen hedeflerin ateş destek vasıtalarıyla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılığın verildiği ve hedeflerin tahrip edildiği vurgulanan açıklamada, gelişmelerin takip edildiği ve gerekli tedbirlerin alındığına dikkati çekildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personellerimiz için acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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