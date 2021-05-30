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Milli Savunma Bakanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı, MSB Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği'nde görevli Hv. Mu. Bnb. Pınar Kara tarafından sunuldu
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MSB: 1 Ocak’tan itibaren yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda 1162 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "1 Ocak’tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43’ü büyük, 138’i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyonda toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Sarp Özer   | 30.05.2021
MSB: 1 Ocak’tan itibaren yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarda 1162 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyon verilerini paylaştı.

Buna göre, 1 Ocak’tan itibaren yurt içi ve sınır ötesinde 43’ü büyük, 138’i orta çaplı olmak üzere toplam 181 operasyonda toplam 1162 terörist etkisiz hale getirildi.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 1'i bölge sorumlusu 142 teröristin etkisiz hale getirildiği, 57 mağara, 110 sığınak ve 398 mayının imha edildiği bildirildi.

FETÖ ile mücadele

Bakanlık açıklamasında, FETÖ ile mücadeleye ilişkin, "Mücadele kararlılıkla devam ediyor. 15 Temmuz 2016’dan bu yana 24 bin 714 kişi ihraç edildi, 2 bin 493 personel hakkında idari süreç sürüyor." ifadeleri kullanıldı.

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