MSB, Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Almanya'daki liman ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Almanya'nın Kiel şehrinde gerçekleştirdiği liman ziyaretine ilişkin görüntüleri paylaştı.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, TCG Anadolu, TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Oruçreis'ten teşkil edilen Anadolu Türk Deniz Görev Kuvveti'nin Kiel'de liman ziyareti gerçekleştirdiği belirtildi.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntülere de yer verildi.
