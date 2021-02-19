MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım tutuklandı
MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan, terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu "Laşer" kod adlı İbrahim Parım tutuklandı.
Ankara
Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak 10 Şubat'ta Türkiye'ye getirilen terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu "Laşer" kod adlı İbrahim Parım, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.
Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Parım, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan Parım'ın, sorgusunda, örgütte yer aldığı dönemdeki faaliyetleri ile bazı PKK mensupları hakkında bilgi verdiği öğrenildi.
Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kaydı bulunan Parım'ın, 2015'te terör örgütü PKK'nın kırsal kadrosuna katıldığı belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.