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MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım tutuklandı

MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanan, terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu "Laşer" kod adlı İbrahim Parım tutuklandı.

Tanju Özkaya,Serdar Açıl   | 19.02.2021
MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilen PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım tutuklandı

Ankara

Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak 10 Şubat'ta Türkiye'ye getirilen terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu "Laşer" kod adlı İbrahim Parım, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Parım, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanan Parım'ın, sorgusunda, örgütte yer aldığı dönemdeki faaliyetleri ile bazı PKK mensupları hakkında bilgi verdiği öğrenildi.

Hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından kaydı bulunan Parım'ın, 2015'te terör örgütü PKK'nın kırsal kadrosuna katıldığı belirlendi.

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