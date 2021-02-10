Euro
8.56
Dolar
7.06
BIST 100
1,546.24
Altın
1,843.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da Türkiye Satranç Federasyonunun 30. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen programda konuşuyor Kars’ta "Kış-2021 Türkiye-Azerbaycan Birleşik Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı" icra ediliyor
logo
Türkiye

PKK'nın sözde lojistik sorumlusu MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

PKK/KCK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım, MİT'in operasyonuyla Irak'ın Sincar bölgesinde yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

Cankut Taşdan   | 10.02.2021
PKK'nın sözde lojistik sorumlusu MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Irak'ın Suriye sınırında yer alan ve PKK/KCK'nın kontrolündeki Ezidi nüfusun yoğun olduğu Sincar'da sözde lojistik sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen "Laşer" kod adlı İbrahim Parım, MİT'in operasyonuyla yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanma süreci devam eden Parım'ın, Suriye/Kobani'de yaşanan çatışmaları protesto etmek amacıyla örgüt tarafından 6-8 Ekim 2014'te Van'da düzenlenen sokak eylemlerinde yer aldığı, 2015'te ise terör örgütünün kırsal kadrosuna katıldığı belirlendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de sığınmacılar ve göçmen işçiler de Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı
İsrail'de Kovid-19 vakaları düşmeye başladı
Güney Kore, Oxford-AstraZeneca'nın Kovid-19 aşısına şartlı onay verdi
Afrika'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 96 bini aştı
Gana'da onlarca milletvekili ve meclis çalışanı Kovid-19'a yakalandı

Benzer haberler

PKK'nın sözde lojistik sorumlusu MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

PKK'nın sözde lojistik sorumlusu MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirildi

Dağa götürülecek çocuk ve gençleri evinde gizleyen aile üyelerine 15 yıla kadar hapis istemi

Hakkari'de terör mağduru aileler, HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı

Van'da 4 kişinin şehit olduğu saldırıya katılan teröriste 5 kez müebbet hapis cezası

Van'da 4 kişinin şehit olduğu saldırıya katılan teröriste 5 kez müebbet hapis cezası
KDP'li yetkili Sincar'ın PKK için 'ikinci Kandil'e dönüştüğünü söyledi

KDP'li yetkili Sincar'ın PKK için 'ikinci Kandil'e dönüştüğünü söyledi
Van'da hazırlanan iddianamede 'HDP Gençlik Merkezi ile terör örgütü PKK arasında organik bağ' tespiti yapıldı

Van'da hazırlanan iddianamede 'HDP Gençlik Merkezi ile terör örgütü PKK arasında organik bağ' tespiti yapıldı