'Minik eller' okulu kuş evleriyle donattı

KİLİS - İZZET MAZI

Yunus Emre İlkokulu "minik kalpler" ana sınıfı öğrencileri, öğretmen ve velilerinin desteğiyle kış mevsiminde kuşların barınma ve yem ihtiyacını gidermek için çalışma başlattı.

Projede yer alan her öğrenci, yaklaşık 20 günde kendi adına bir kuş evi hazırladı. Ahşaptan hazırlanan ve rengarenk boyanan kuş evleri, itfaiyenin yardımıyla okul binası ve bahçedeki ağaçlara yerleştirildi.

Okul müdürü Mustafa Vurur, AA muhabirine, ana sınıfı öğretmeni Ayşe Nur Peksoy'un proje için kendilerine başvurduğunda çok duygulandığını dile getirerek, öğrencilerin yaklaşık 20 günde 23 kuş evi hazırladığını belirtti.

Vurur, kuş evlerinin, içerisine yem de konularak okul binası ve bahçedeki ağaçlara yerleştirildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kış mevsiminde barınmaya ihtiyacı olan bilhassa kuşlar ve diğer hayvanlar için barınak yapmak sevindirici bir olay. Çocuklar, öğretmenlerinin eşliğinde velilerinin de katılımıyla kuş evlerini güzelce boyadılar ve içerisine yiyecekleri de yerleştirdiler. Bu proje aynı zamanda çocuklarımızın el ve kas becerilerini geliştirici de bir çalışma oldu. Çocuklar yaklaşık 20 gün boyunca bu çalışmayı severek yaptılar. Bir canlıya yardım etmenin bilinci içerisinde hareket ettiler. Bu sosyal sorumluluk projesinde emeği geçen velilerimizi, öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz."

Kuş evlerinin içerisinde yüzlerce kuşun barınacağını ve yavrularını büyüteceğini düşündüklerini anlatan Vurur, "Her öğrencimizin bir kuş evi oldu. Tabiri caizse her bir öğrencimiz bir kuşumuza can simidi oldu." dedi.

Vurur, yerleştirilen kuş evlerinin içerisine belirli aralıklarla yem takviyesi de yapılacağını sözlerine ekledi.

"Artık kuşlarımız üşümeyecek"

Velilerden Emine Delikeloğlu da sınıf öğretmeninden gelen proje teklifi karşısında çok sevindiğini belirterek, "Böyle faydalı bir işte yer aldığım için mutluyum. Çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak adına güzel bir iş olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Yeliz Coşkun da yapılan çalışmanın hem hayvanları koruma hem çevreyi güzelleştirme adına güzel bir etkinlik olduğunu dile getirdi.

Ali Yöntem ise etkinlik sayesinde çocukların hem el becerilerinin hem de hayvan sevgisi ve onları koruma duygularının geliştiğini söyledi.

Öğrencilerden Aslı Sude Özçil, rengarenk yaptıkları kuş evlerini yerlerine astıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Çok mutlu olduk. Artık kuşlarımız üşümeyecek, soğuk havalarda gelip yuvalarına girecekler ve yemlerini yiyecekler." ifadelerini kullandı.

Muhabir: İzzet Mazi