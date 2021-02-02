Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki köylere erzak yardımı yaptı
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgedeki köylerde AFAD koordinatörlüğünde erzak yardımı yapıldığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım eli Suriyeli kardeşlerimizle birlikte. 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Barış Pınarı bölgesindeki köylerde AFAD koordinatörlüğünde erzak dağıtımı yapıldı." ifadeleri kullanıldı.
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The helping hand of our nation is with our Syrian brothers ...— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 2, 2021
Under the coordination of @AFADTurkey, the 12th Mechanized Infantry Brigade Command handed out food aid packages to needy villagers in the Peace Spring Region. https://t.co/RJVDeFdTg1