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Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki köylere erzak yardımı yaptı

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'nın düzenlendiği bölgedeki köylerde AFAD koordinatörlüğünde erzak yardımı yapıldığını bildirdi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 02.02.2021
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesindeki köylere erzak yardımı yaptı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Ülkemizin yardım eli Suriyeli kardeşlerimizle birlikte. 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından, Barış Pınarı bölgesindeki köylerde AFAD koordinatörlüğünde erzak dağıtımı yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

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