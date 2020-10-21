Euro
9.29
Dolar
7.84
BIST 100
1,218.76
Altın
1,916.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Minyatür Bomba Projesi kapsamında, 401’inci Test Filo Komutanlığı tarafından sert satıhlara yönelik delici başlık ile yapılan taarruz test atışı, başarıyla icra edildi
logo
Türkiye

Meteorolojinin güvenilirlik oranı yüzde 83 çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) güvenilirlik oranı yüzde 83'ü bulurken, vatandaşlardan yüzde 84'ü günlük planlarını yaparken kurumun tahmin ve uyarılarını dikkate aldığını bildirdi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 21.10.2020
Meteorolojinin güvenilirlik oranı yüzde 83 çıktı

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) tarafından 26 Şubat-3 Temmuz döneminde müşteri memnuniyeti anketi gerçekleştirildi.

İnternet sitesi üzerinden yapılan anketle kurumun hizmetlerine ilişkin görüş, öneri ve beklentiler soruldu. Ankete, toplam 11 bin 561 kurum, kuruluş, sivil toplum örgütü ve vatandaş katıldı.

Ankette, katılımcılara "MGM kaliteli hizmet sunmaktadır" ifadesine ilişkin değerlendirmeleri soruldu. Bu ifade için memnuniyet oranı yüzde 80 çıktı.

Katılımcıların "MGM güvenilir bir kurumdur" ifadesi için de görüşleri alındı. Bu ifadeye katılanların oranı yüzde 83 olarak belirlendi.

"Genel Müdürlüğün görüş ve önerileri dikkate aldığına" ilişkin ifadeye katılanların oranı ise yüzde 80'i buldu.

Katılımcılara, "Günlük planlama yaparken MGM'nin tahmin ve uyarılarını dikkate alıyorum" ifadesine ilişkin görüşleri de soruldu. Bu ifadeye katılanların oranı ise yüzde 84 oldu.

Hava durumu daha çok basından ve MGM sitesinden takip ediliyor

Ankette "www.mgm.gov.tr" sayfasını kullanışlı bulanların oranı yüzde 72 olarak çıktı.

Katılımcılara, "hava durumu bilgisine ulaşmak için kullandıkları kaynaklar" da soruldu. Buna göre, radyo, gazete ve televizyon gibi basın yayın kuruluşları ile MGM'nin internet sitesi öne çıktı. Kullanıcılar, diğer yurt içi internet uygulamaları, kurumun mobil uygulaması, diğer meteorolojik uygulamalar (Android, IOS gibi) ve yurt dışı kaynaklı internet sitelerini kullandıklarını da bildirdi.

Ankete katılanlara, "MGM dışında hava durumunu izledikleri site veya uygulamayı neden tercih ettikleri" sorusu da yöneltildi. Katılımcıların çoğu, daha çok cihazın fabrika ayarlarında mevcut olması nedeniyle başka uygulamaları kullandıklarını ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da son 24 saatte 15 bin 700 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Olası bir hastalık belirtisi olan çocuğun okula gönderilmemesi uyarısı
'Ben 32 yaşındayım ve benim yaşımda vefat eden insanlar görüyorum'
Kovid-19 yoğun bakımdaki çalışma şartlarını da değiştirdi
İran'da kapasitesi dolan Kovid-19 hastanelerindeki sağlık çalışanları salgına karşı zorlu mücadele veriyor

Benzer haberler

Meteorolojinin güvenilirlik oranı yüzde 83 çıktı

Meteorolojinin güvenilirlik oranı yüzde 83 çıktı

Antalya için sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için 'kuvvetli yağış' uyarısı

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı

Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
Ukrayna ülkenin temel sorunlarına ilişkin halkın görüşünü alacak

Ukrayna ülkenin temel sorunlarına ilişkin halkın görüşünü alacak
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Meteorolojiden sağanak uyarısı