Meteorolojiden zirai don uyarısı
Marmara, Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'in kıyı kesimlerinde hafif, Karadeniz kıyı kesiminde orta, iç kesimlerde orta ve yer yer kuvvetli zirai don riski devam ediyor.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, tarımsal faaliyetlerin sürdüğü bu bölgelerde pazartesi sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenen don riski nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.