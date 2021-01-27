Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı
Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.
Adana
Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saatlerinden batı ve güneybatıdan Doğu Akdeniz'de fırtınanın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.
Açıklamada, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısı yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.