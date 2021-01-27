Euro
8.93
Dolar
7.37
BIST 100
1,522.75
Altın
1,840.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
logo
Türkiye

Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Doğu Akdeniz'de bugün akşam saatlerinden itibaren fırtına beklendiğini duyurdu.

İsmihan Özgüven   | 27.01.2021
Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

Adana

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, bugün akşam saatlerinden batı ve güneybatıdan Doğu Akdeniz'de fırtınanın etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AstraZeneca'dan AB'ye 'aşılarda hakkından fazlasını alıyorsun' ithamı
KKTC'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında Lefkoşa'da 7, Girne'de 14 günlük tam kapanma başladı
Başkentte 80 yaş ve üstündekilere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Ukrayna'da Kovid-19 aşılama süreci şubatta başlayacak
Bursalı bir firma, saniyeler içinde binlerce HES kodunun sorgulanabildiği yazılım geliştirdi

Benzer haberler

Bolu'da fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Bolu'da fırtınada çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Meteorolojiden Doğu Akdeniz için fırtına uyarısı

MİT tırlarının durdurulmasını organize eden FETÖ sanıklarının yargılanmasına başlandı

Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı

Orta Karadeniz'de fırtına uyarısı
Köy çocuklarının 'Meltem ablası' yardım için yollara düşüyor

Köy çocuklarının 'Meltem ablası' yardım için yollara düşüyor
'Yoğun bakımda bulunmak korkutucuydu'

'Yoğun bakımda bulunmak korkutucuydu'