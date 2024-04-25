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"KVKK Okulda Projesi" Adana'dan başlatıldı

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından kişisel verileri koruma ve mahremiyet bilincinin çocukluk çağından itibaren toplumda yerleştirilmeye başlanması amacıyla uygulamaya konulan "KVKK Okulda Projesi"nin ilk toplantısı Adana'da yapıldı.

Eren Bozkurt  | 25.04.2024 - Güncelleme : 25.04.2024
"KVKK Okulda Projesi" Adana'dan başlatıldı Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Adana

KVKK Başkanı Faruk Bilir, Şehit Yunus Uğur Ortaokulunda düzenlenen projenin açılış toplantısında, kişisel verilerin hayatı nasıl şekillendirdiğinin ve yönlendirdiğinin bilinmesi gerektiğini söyledi.

Kişisel verilerin bireylerin bir parçası olduğunu belirten Bilir, şöyle konuştu:

"Kişisel verilerin korunmasında korunan veri değil. Korunan insan, yani bizleriz. Kişisel verilerimizi biz mi yöneteceğiz? Yoksa kişisel verilerimiz mi bizi yönetecek? Bunun doğru cevabı şu, kişisel verilerimizi biz yöneteceğiz. Bu veriler hukuka aykırı olarak birilerinin eline geçtiği zaman bizim aleyhimize olumsuz sonuçlar doğurabilir. Biz nasıl vücudumuza sahip çıkıyoruz, hastalanmamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Aslında verilerimize de vücudumuzun bir parçası gibi sahip çıkmamız gerekiyor."

Bilir, kişisel verilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinin olumsuz sonuçlar doğuracağına dikkati çekerek, "Kurumumuzun ilk sloganı farkındalık ve güvende kal. Basit bir farkındalıkla birçok ihlali önleyebiliriz. Güvenli parola nasıl olur? Güvenli şifre nasıl olur? İnanın çok zor değil. Ülkemizde veri koruma konusunda bir bilinç olması, bu konunun ülkemizde bir kültür seviyesine gelmesi gerekiyor. Bu konuda bilinçlenmemiz, farkındalık sahibi olmamız gerekiyor." dedi.

Faruk Bilir'in konuşmasının ardından KVKK uzmanları Gökalp Yavuz ve Yaver Kaan Kuzyaka, öğrencilere "kişisel verilerin korunması ve farkındalık" ile "kişisel veri güvenliği" konularında sunum yaptı.

Proje kapsamında, 7 Haziran'a kadar 14 ildeki ortaokul öğrencilerine farkındalık eğitimi verilecek.

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