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Meteorolojiden Ege için fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kuzey Ege'nin güney kesimleri ve güney Ege için fırtına uyarısında bulunuldu.

Merve Yıldızalp  | 22.04.2024 - Güncelleme : 22.04.2024
Meteorolojiden Ege için fırtına uyarısı

Ankara

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Kuzey Ege'nin güney kesiminde rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren doğu ve güneydoğudan fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Güney Ege'de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneydoğudan fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Fırtınaların çarşamba günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

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