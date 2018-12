Meryem Ana Evi, Saint Antuan Kilisesi ve Hatay'da Noel ayini düzenlendi

Fotoğraf: AA / Salim Taş

HATAY

İstanbul'daki Katolik cemaati, düzenlenen ayinle Noel'i kutladı. Hatay'da, Noel dolayısıyla Antakya ve İskenderun'daki Ortodoks kiliselerinde ayin düzenlendi, İzmir'in Selçuk ilçesinde de Meryem Ana Evi'nde Noel dolayısıyla ayin düzenlendi.

Antakya Ortodoks Kilisesi'nde gerçekleştirilen ayini, kilisenin ruhani lideri Jan Delüller ile rahip Dimitri Doğum yönetti. Ayinde ilahiler okundu, mum yakılıp dua edildi.

Törene Hatay milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve İsmet Tokdemir de katıldı.

Ayin sonunda kilise bahçesinde havai fişek gösterisi sunuldu.

Antakya Ortodoks Kilisesi Cemaat Vakfı Başkanı Fadi Hurigil, gazetecilere yaptığı açıklamada, ayine her din ve mezhepten çok sayıda vatandaşın katıldığını belirtti.

Ayinde ülke ve dünya barışı için dua ettiklerini ifade eden Hurigil, "Noel Bayramını idrak ediyoruz. Mesih İsa'nın doğuşunu karşılıyoruz. Bu mutlu günde kilisemiz hınca hınç doldu. Sadece Antakya'dan değil, Türkiye'nin her yerinden bütün inançlar kilisemize geldiler. Noel bayramının ve yaklaşan yeni yılın başta ülkemize dünyaya ve bütün insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. " diye konuştu.

İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi'ndeki Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi'nde yapılan ayinde, Hazreti İsa'yı anlatan ilahiler okundu, mum yakılıp, dua edildi. Hristiyanlar tarafından kutsal sayılan içeceklerin dağıtılmasının ardından, katılımcılar mum yakarak dua etti.

İskenderun Ortodoks Kilisesi'ndeki ayini, kilisenin papazı Dimitri Yıldırım yönetti.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik mesajları verdi.



Sevdiklerine, kendilerine ve özellikle çocuklarına hediyeler verdiklerini belirten Yıldırım, "Noel bayramımızı kutlayan sayın valimize, kaymakamımıza, belediye başkanlarımıza ve herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'mize, devlet büyüklerimize ve milletimize huzur, barış, bolluk, kardeşlik ve mutluluk getirmesini Rab Allah'tan diler iyi bayramlar dilerim." diye konuştu.

İskenderun Ortodoks Cemaat Vakfı Başkanı Can Teymur, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede yaşayan Hristiyan vatandaşların Noel'ini kutladı.

"Yeni yılda başta tüm insanlık alemi için ülkemizin, milletimizin huzur, mutluluk, barış ve başarı dolu bir yıl geçirmesini diliyorum." diyen Teymur, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz bizim için de çok değerlidir. Ülkemizin bu konuda hayatını feda etmiş aziz şehitlerimize bu vesileyle bir kez daha rahmet diliyorum. Onlara manevi duygularında saygıyla eğiliyorum. Hem ülkemizi hem de silahlı kuvvetlerimizin Allah her zaman için korusun. Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Biz bu mutluluğu ve bahtiyarlığı her zaman ve asırlardan beri burada yaşayan vatandaşlar olarak her zaman şükranla yad ediyoruz."

Meryem Ana Evi'nde Noel dolayısıyla ayin gerçekleştirildi

Hristiyan aleminde Hazreti İsa'nın doğum günü kabul edilen Noel gecesi, Hristiyanlığın önemli kutsal mekanları arasında yer alan Meryem Ana Evi'nde ayinle kutlandı.

Meryem Ana Evi'ne gelenler, jandarmanın güvenlik kontrolünün ardından ayinin yapılacağı bölüme alındı. Yurt içi ve yurt dışından gelen ziyaretçiler ile Hristiyanlar ayin alanında buluşarak ışıklarla süslenen yoldan şapele kadar dualar eşliğinde yürüdü.

Rahip Robert Bondea'nın yönettiği ayinde, İncil'den bölümler ve Hazreti İsa'nın doğumunu konu alan ilahi ve dualar okundu.

Ayinin sonunda katılımcılara kutsanmış ekmek verildi.

İzmir'in Selçuk ilçesi Efes Antik Kenti yakınlarında bulunan Bülbül Dağı'nda yer alan Meryem Ana Evi, Hristiyan tarihçiler tarafından Hazreti Meryem'in 101 yaşına kadar yaşamış olduğu ve burada ölümünün ardından göğe yükseldiği yer olarak kabul ediliyor.

Efes civarında yaşayan Hristiyanlar tarafından 18. yüzyıl sonlarına kadar Meryem Ana'nın evi olarak kabul edilen ve dini anma törenleri gerçekleştirilen yer, zamanla unutulduktan sonra 19. yüzyılda Almanya'da yaşayan ve Efes'e hiç gelmeyen Rahibe Anna Catherine Emmerich'in gördüğü rüyalar üzerine yapılan araştırmalarla yeniden ortaya çıkarılmış, 1957 yılında da Vatikan'da Papalık makamınca Meryem Ana Evi olarak kabul edilerek kutsanmıştı.

Hristiyanlığın en önemli kutsal mekanları arasında yer alan Meryem Ana Evi, 1967 yılında Papa 6. Paul, 1979 yılında Papa 2. Jean Paul, ve 2006 yılında da Papa 16. Benedictus tarafından ziyaret edilmişti.

İstanbul'daki Katolik cemaati ayinle Noel'i kutladı

Taksim'deki Saint Antuan Kilisesi'nde, "Noel Gecesi" ve "Mesih İsa'nın Doğuşu" adında gerçekleşen ayinde, ilahiler söylendi, İncil'den bölümler okundu. İngilizce, Lehçe ve İtalyanca dualar edilen ayine, İstanbul'da bulunan turistler de katıldı.

Daha sonra cemaat üyeleri Hazreti İsa'yı anlatan ilahiler söyleyerek, tütsüler eşliğinde mum yakıp dua etti.

Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece, Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyor.

Muhabir: Salim Taş, Fikret Kavğalı, Emin Mengüarslan, Ayşe Büşra Erkeç