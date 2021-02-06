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Türkiye

Mehmetçik dondurucu soğuk ve kar fırtınasına rağmen vatan nöbetine devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin eksi 30 derecede ve 3 bin metre yükseklikteki geçici üs bölgesinde verdiği yaşam mücadelesini yansıtan görüntüleri paylaştı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 06.02.2021
Mehmetçik dondurucu soğuk ve kar fırtınasına rağmen vatan nöbetine devam ediyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesaplarından, "Kar fırtınası sırasında çekilmiş olan fedakarlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin görüntüleri." mesajıyla paylaşılan videoda, vatan için eksi 30 derecede ve 3 bin metre yükseklikteki geçici bir üs bölgesinde nöbet tutan Mehmetçiğin yaşadığı zorlu anlar kaydedildi.

Videoda, Mehmetçiğin kar fırtınasından dolayı birbirlerini güçlükle görmelerine rağmen mevzileri kürekle açmaya çalıştığı ve yıkılan bacayı onardıkları anların görüntüleri de yer aldı.

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