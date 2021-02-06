Mehmetçik dondurucu soğuk ve kar fırtınasına rağmen vatan nöbetine devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığı, Mehmetçiğin eksi 30 derecede ve 3 bin metre yükseklikteki geçici üs bölgesinde verdiği yaşam mücadelesini yansıtan görüntüleri paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesaplarından, "Kar fırtınası sırasında çekilmiş olan fedakarlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin görüntüleri." mesajıyla paylaşılan videoda, vatan için eksi 30 derecede ve 3 bin metre yükseklikteki geçici bir üs bölgesinde nöbet tutan Mehmetçiğin yaşadığı zorlu anlar kaydedildi.
Eksi 30 derecede, 3 bin metre yükseklikteki— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 6, 2021
geçici bir üs bölgemizde yaşam..
Kar fırtınası sırasında çekilmiş olan fedakârlığın, kahramanlığın, cesaretin ve mücadelenin görüntüleri.. 🇹🇷#MSB #TSK pic.twitter.com/R81lR8H8Qq
Videoda, Mehmetçiğin kar fırtınasından dolayı birbirlerini güçlükle görmelerine rağmen mevzileri kürekle açmaya çalıştığı ve yıkılan bacayı onardıkları anların görüntüleri de yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.