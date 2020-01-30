Euro
6.59
Dolar
5.98
BIST 100
118,758.90
Altın
1,580.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimini sürdürecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede psikososyal destek eğitimini sürdürüyor.

Nurten Aslan   | 30.01.2020
MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimini sürdürecek

Elazig

Psikososyal destek ekipleri, 24 Ocak'taki depremin ertesi günü sahaya intikal ederek, çalışmalara başladı. Yerelde ve ulusal ekipte travma sonrası psikososyal destek eğitimi alan 56 rehber öğretmen, barınma hizmeti sunulan okullarda çocuklar ve ailelere destekte bulunuyor.

Ayrıca Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ve İl Psikososyal Koordinasyon Merkezinde depremzedelere hizmet veriliyor.

Deprem bölgesinde okulların açılmasının bir hafta ertelenmesi dolayısıyla, yerel ve ulusal ekiplerle, barınma merkezi olarak kullanılan okullarda psikososyal destek çalışmaları devam edecek.

Okul idarecileri için düzenlenecek birer günlük psikoeğitim çalışmasıyla, öğretmen, öğrenci ve veliler için hazırlık yapmalarına destek olunacak.

Yereldeki 300 rehber öğretmen ve ulusal ekip programlar gerçekleştirilirken, ulusal ekipten RAM'a bireysel ve grup müdahalelerinde bulunmak üzere 5 uzman personel görevlendirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi
GÖRÜŞ - Bosna soykırımının faillerine 'insanlık' iadesi girişimi
Barış değil Filistin'i tasfiye planı

Benzer haberler

MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimini sürdürecek

MEB, deprem bölgesinde psikososyal destek eğitimini sürdürecek

Depremden etkilenen Malatya'da bir bahçeden kaynak suyu çıktı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: Hasarlı konutları deprem riski olan konutları dönüştüreceğiz

Depremzede çift düğünlerini yapıp çadıra döndü

Depremzede çift düğünlerini yapıp çadıra döndü
Kılıçdaroğlu yarın deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak

Kılıçdaroğlu yarın deprem bölgesinde incelemelerde bulunacak
Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5,5 büyüklüğünde deprem