Dolar
39.03
Euro
44.39
Altın
3,329.47
ETH/USDT
2,635.00
BTC/USDT
110,700.00
BIST 100
9,457.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da "TOBB Türkiye Ekonomi Şurası"nda konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sakarya'da "Depozito İade Sistemi Tanıtım Toplantısı"nda konuşuyor. Şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, Göztepe deplasmanı için İstanbul Havalimanı’ndan İzmir’e hareket ediyor.
logo
Sağlık

YEDAM desteğiyle alkol bağımlılığından kurtuldu, hayatına yeni sayfa açtı

Malatya'da Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ne (YEDAM) başvuran A.S, 6 aylık destek sürecinin ardından alkol bağımlılığından kurtularak yaşamında yeni bir başlangıç yaptı.

Yeter Erdine  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
YEDAM desteğiyle alkol bağımlılığından kurtuldu, hayatına yeni sayfa açtı Fotoğraf: Yeter Erdine/AA

Malatya

A.S, AA muhabirine, Kasım 2024'te alkol bağımlılığı nedeniyle YEDAM'a başvurduğunu, merkezde psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından birebir destek aldığını söyledi.

YEDAM'daki seansların kendisine çok iyi geldiğini dile getiren A.S, "Buradaki ortam çok güzel, adeta aile gibiyiz. Buraya gelmek için izin günlerimi iple çekiyorum. Hocalarımızın büyük desteği var, sosyal faaliyetlere katılıyorum. Önceden keşfetmiş olsaydım çok daha erken başvururdum. İyi ki gelmişim." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Alkol bağımlılığı nedeniyle ailesiyle sorunlar yaşadığını, arkadaş çevresinin de kendisinden uzaklaştığını anlatan A.S, tutunacak bir dal aradığını ifade etti.

YEDAM'a ilk başvurduğunda kimsenin bundan haberdar olmadığını belirten A.S, "Sonradan haberleri olunca arkadaşlarım destek vermeye başladı ancak YEDAM'daki psikolog hocalarımızın bana olan desteği daha çoktu. Burada sosyal faaliyetlerim var. İşime rahat gidiyorum. Aileme zaman ayırıyorum. Burası iyi bir yer." diye konuştu.

A.S, YEDAM'daki atölyede etkinlikler kapsamında resimler yaptığını, çeşitli ahşap biblolar yapıp boyadığını anlatarak, "Buranın ortamı çok güzel, atölyemiz var. Dışarıdan içeriye girişte mütevazı şekilde karşılıyorlar. Tüm çalışan ekibe teşekkür ederim. Hocalarımızın desteği de çok büyük. Mutlu olarak buraya geliyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

YEDAM psikologlarından Şeyma Berk de merkezde alkol, madde, tütün, teknoloji ve kumar olmak üzere beş farklı bağımlılık türüyle mücadele ettiklerini belirtti.

Bağımlı bireylerin yanı sıra bağımlılık riski taşıyan kişilere ve yakınlarına da ücretsiz destek sağladıklarını aktaran Berk, 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden bilgi alınabileceğini ve randevu oluşturulabileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ürdün Sosyal Kalkınma Bakanı, aile diplomasisinin geliştirilerek küresel gündeme taşınması gerektiğini söyledi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Kamuda normal mesai düzenine 10 Haziran Salı günü dönülecektir
Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı-2025 tamamlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gümrükçü İshak Ağa Camisi'nin açılışına katıldı
İstanbul'da "change" araçlara eksperde kusursuz raporu çıkartıp satan 9 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

YEDAM desteğiyle alkol bağımlılığından kurtuldu, hayatına yeni sayfa açtı

YEDAM desteğiyle alkol bağımlılığından kurtuldu, hayatına yeni sayfa açtı

İşitme engelli tekvandocunun ilk kez giyeceği milli formayla Tokyo'da hedefi altın madalya

YEDAM, kişiye özgü psikolojik ve sosyal destekle bağımlı bireylerin hizmetinde

Gaziantep'teki okullar Yeşilay gönüllülerince "renkleniyor"

Gaziantep'teki okullar Yeşilay gönüllülerince "renkleniyor"
Vanlı öğrenci "Yeşilayın yeşil kuşları" resmiyle Türkiye birincisi oldu

Vanlı öğrenci "Yeşilayın yeşil kuşları" resmiyle Türkiye birincisi oldu
Çocukken babasına sigarayı bıraktırdı, psikolog olunca bağımlılıkla mücadelede gençlere ilham oldu

Çocukken babasına sigarayı bıraktırdı, psikolog olunca bağımlılıkla mücadelede gençlere ilham oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet