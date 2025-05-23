Dolar
39.03
Euro
44.29
Altın
3,328.76
ETH/USDT
2,682.60
BTC/USDT
111,180.00
BIST 100
9,481.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak. İstanbul Bayrampaşa’da, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçüğe düşen işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı.
logo
Dünya

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Sumatra Adası'nın Bengkulu şehri yakınlarında 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Ankara

Endonezya hükümetine bağlı Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Ajansına (BMKG) göre Bengkulu şehri yakınlarında deprem oldu.

Yerel saatle 02.50 sularında şehrin 43 kilometre güneybatısında oluşan sarsıntının ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladığı depremin 68 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

Ulusal Afet Azaltma Ajansının (BNPB) sözcüsü Abdul Muhari, deprem sonrası Bengkulu merkezinde 100'den fazla ev ile 6 kamu tesisinde hasar meydana geldiğini, kent merkezindeki 8 evin çöktüğünü bildirdi.

Devlet haber ajansı Antara'ya göre Bengkulu Valisi Helmi Hasan, depremde can kaybının bildirilmediğini, yaklaşık 100 evin hasar gördüğünü teyit etti.

Vali Hasan, ağır hasarlı evlerin yeniden inşasına ve az hasarlı olanların onarılmasına yardım edileceğini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİKA, Fildişi Sahili’nde yetimlere umut elini uzattı
Kartalkaya mağdurları sorumluların en ağır cezayı almasını istiyor
Hafta sonu Ege'deki bazı ilçelerde mayıs ayı sıcaklık rekoru bekleniyor
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 6. yılında anılıyor
Küresel kuraklık ve vahşi sulama tatlı su kaplumbağalarının yaşamını tehdit ediyor

Benzer haberler

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da depremde sağ kolunu kaybeden çocuk masa tenisinde kendisini geliştiriyor

Doğayı koruyan eller hayat da kurtaracak

Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

Girit Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
Endonezya'daki Dukono Yanardağı'nda patlama meydana geldi

Endonezya'daki Dukono Yanardağı'nda patlama meydana geldi
Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet