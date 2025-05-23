İstanbul'da kararlaştırılan Rusya-Ukrayna esir takası süreci ilerliyor
İstanbul barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna arasında tarafların 1000'er esiri takas etmeyi kabul etmesinin ardından başlayan süreçte liste çalışmaları devam ediyor.
Ankara
İstanbul'da 16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmelerde, tarafların savaş sırasında esir alınan Rus ve Ukraynalıların bir bölümünü takas etmeyi kabul etmesi, uzun süre sonra iki ülkenin mutabakat sağladığı ilk konu olmuştu.
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Ukrayna yönetiminin, Rus tarafının verdiği, takasla geri almak istediği kişiler listesi üzerindeki incelemeleri devam ediyor.
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Rusya da aynı şekilde Ukrayna'dan gelecek 1000 kişinin ismini bekliyor.
İstanbul barış görüşmelerinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı Türk heyeti, gergin bir atmosferde İstanbul'a gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yanı sıra ABD'li yetkililerle de yoğun görüşmeler yapmıştı.
Türk tarafı, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakere sürecinde ilerlemelerini sağlayarak, esir takası mutabakatına varılmasında kilit rol oynamıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.