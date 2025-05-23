Dolar
39.03
Euro
44.29
Altın
3,328.76
ETH/USDT
2,682.60
BTC/USDT
111,180.00
BIST 100
9,481.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescidi Aksa'da cuma namazı kılınacak. İstanbul Bayrampaşa’da, kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçüğe düşen işçiyi kurtarma çalışması başlatıldı.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

İstanbul'da kararlaştırılan Rusya-Ukrayna esir takası süreci ilerliyor

İstanbul barış müzakerelerinde Rusya ile Ukrayna arasında tarafların 1000'er esiri takas etmeyi kabul etmesinin ardından başlayan süreçte liste çalışmaları devam ediyor.

Ekip  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
İstanbul'da kararlaştırılan Rusya-Ukrayna esir takası süreci ilerliyor Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

İstanbul'da 16 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşmelerde, tarafların savaş sırasında esir alınan Rus ve Ukraynalıların bir bölümünü takas etmeyi kabul etmesi, uzun süre sonra iki ülkenin mutabakat sağladığı ilk konu olmuştu.

Ukrayna yönetiminin, Rus tarafının verdiği, takasla geri almak istediği kişiler listesi üzerindeki incelemeleri devam ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rusya da aynı şekilde Ukrayna'dan gelecek 1000 kişinin ismini bekliyor.

İstanbul barış görüşmelerinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın da yer aldığı Türk heyeti, gergin bir atmosferde İstanbul'a gelen Rusya ve Ukrayna heyetlerinin yanı sıra ABD'li yetkililerle de yoğun görüşmeler yapmıştı.

Türk tarafı, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin müzakere sürecinde ilerlemelerini sağlayarak, esir takası mutabakatına varılmasında kilit rol oynamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TİKA, Fildişi Sahili’nde yetimlere umut elini uzattı
Kartalkaya mağdurları sorumluların en ağır cezayı almasını istiyor
Hafta sonu Ege'deki bazı ilçelerde mayıs ayı sıcaklık rekoru bekleniyor
AA muhabiri Abdulkadir Nişancı vefatının 6. yılında anılıyor
Küresel kuraklık ve vahşi sulama tatlı su kaplumbağalarının yaşamını tehdit ediyor

Benzer haberler

İstanbul'da kararlaştırılan Rusya-Ukrayna esir takası süreci ilerliyor

İstanbul'da kararlaştırılan Rusya-Ukrayna esir takası süreci ilerliyor

9 AB ülkesinden bazı sözleşmelerin gözden geçirilmesine yönelik mektup girişimi

Putin, Rus ordusunun Ukrayna sınırında tampon bölge kuracağını söyledi

Zelenskiy, Rusya'dan "1000'e karşılık 1000 esir" takasıyla ilgili liste aldıklarını bildirdi

Zelenskiy, Rusya'dan "1000'e karşılık 1000 esir" takasıyla ilgili liste aldıklarını bildirdi
Rusya: Ukrayna ile sağlanan anlaşmaların uygulanmasına ilişkin çalışmaları sürdürüyoruz

Rusya: Ukrayna ile sağlanan anlaşmaların uygulanmasına ilişkin çalışmaları sürdürüyoruz
Rusya Kara Kuvvetlerine yeni komutan atandı

Rusya Kara Kuvvetlerine yeni komutan atandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet