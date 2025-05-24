Sanatçı Turan Manafzade, depremzede öğrencilerle bir araya gelme hikayesini anlattı
Azerbaycan devlet sanatçısı, piyanist ve besteci Turan Manafzade, sanatın iyileştirici gücünü her durumda kullanmak gerektiğini belirtti.
İstanbul
Hatay'da etkinliklerde depremzede öğrencilerle bir araya gelen Manafzade, AA muhabirine, başkalarının acılarıyla empati kurabilmenin insan için çok değerli bir duygu olduğunu söyledi.
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Manafzade, 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'de yaşayan herkesi derinden etkilediğini ifade ederek, "Bir sanatçı olarak Türkiye'mizin deprem bölgelerindeki insanlarımıza 'Sizlerin yanındayız.' diyebilmek için 'Bir Deprem' adlı eseri besteledim. Geçtiğimiz yıl bir iyilik hareketi başlatarak bu bölgeye dikkati çekmek istedim. Hatay Büyükşehir Belediyesinin daveti ile bir konser vermek üzere Hatay'a gittim." şeklinde konuştu.
Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği "Türkiye 100" adlı marşı Hatay'da öğrencilerle seslendirdiğini dile getiren Manafzade, şöyle konuştu:
"İnsanlar Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla ve sevgiyle söylüyor. Ben de buna karşı kayıtsız kalamazdım elbette. O bölgeye gitmişken onlarla buluşmak istedim. Hep beraber coşkuyla müziğimizi seslendirdik. Öğrenciler bana, 'Sizi çok takdir ediyoruz. Sizi rol model görüyoruz. Biz de piyano çalmak isterdik. Keşke okulumuzda piyanomuz olsaydı.' diye mektuplar yazmıştı. Antakya'da bir okulumuza bir hayırseverimiz benim hatırım için bir piyano bağışladı. Böyle güzel bir harekete vesile olmuş oldu. Hatay'ın en başarılı liselerinden Payas Fen Lisesinde bir müzik sınıfının açılışını yaptık. Sağ olsunlar beni onurlandırarak, müzik sınıfına benim ismimi verdiler."
"Bu duyguyu genç yaşta yaşamak çok farklı duygulara yöneltti"
Sanatçı Manafzade, Hatay ziyaretinde kendisini en çok etkileyenin öğrencilerin gösterdiği ilgi ve alaka olduğuna dikkati çekerek, "Geleceğimizin aydınlık yüzlerinin böyle sevgi ve ilgi gösterdikleri bir insan olmak, bu duyguyu genç yaşta yaşamak beni gerçekten çok farklı duygulara yöneltti. Ben de aynı şekilde elimden geldiğince, yaptığım 'Türkiye 100' marşının güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum. Hatay'da bulunduğum sırada konteyner evleri de ziyaret ettim. Oradaki insanları ziyaret etmek bambaşka bir empati duygusu yaratıyor insanda." ifadelerini kullandı.
Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinde çok önemli işler yapmaya çalıştığını anlatan Manafzade, 2 yıl önce kurdukları "Yedi Güzel" müzik topluluğuyla Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurt içinde ve dışında 22 konser verdiklerini söyledi.
Turan Manafzade, Hatay'daki öğrencilerin iç dünyalarını ve duygularını yansıttıkları bir defter dolusu mektup yazdığını ve bu mektuplardan çok etkilendiğini vurgulayarak, "Bugüne kadar yazılan mektupların yanında elbette ki deprem bölgemizde yazılan mektuplarda daha farklı bir duygu hissettim. Bir öğrencimiz bana 'Hiç hayatınızda pes ettiniz mi?' diye sormuş. Ben ona 'Hiçbir zaman pes etmedim. Pes edecek gibi oldum ama hiçbir zaman vazgeçmedim. Hep sevdiğim şeylerin peşinden gittim. Sevgi emek ister ve hayal edebildiğimiz her şeyin gerçek olduğuna inanıyorum.' diye cevap verdim. Kariyer seçimlerinde kendilerine örnek olabilecek bir kişilik olduğumu söylemeleri benim için bir onur oldu gerçekten." değerlendirmesinde bulundu.
İslam Manafov, yarın CSO Ada'da müzikseverlerle buluşacak
Piyanist ve besteci İslam Manafov ise yarın Ankara'da "Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 107. Yılına" başlıklı konser vereceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Dünyanın birçok yerinde konserlere, sahnelere çıkıyorum. Hemen hemen konserlerim birbirinin repertuvarını tekrarlamıyor. Bu büyük bir repertuvara sahip olduğumun kanıtıdır. Her konsere ayrıca hazırlanmak lazım. Her bir konserin de bir anısı ve ithafı vardır. Yarın Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasının tarihi salonunda sahneye çıkacağım. Ankaralı sanatseverleri büyük bir memnuniyetle davet ediyorum. Ankaralılar müziği dinlemeyi, değer vermeyi çok iyi biliyorlar. Bu konseri şark dünyasında ilk demokratik cumhuriyet olan Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin 107. yılına ithaf ediyorum. Konserde Frederic Chopin, Johann Strauss, Fritz Kreisler, Sergei Rachmaninoff, Üzeyir Hacıbeyli, Oscar Peterson, Art Tatum ve Astor Piazzolla'nın eserlerini icra edeceğim."
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