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Jandarma 81 ilde "Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar" uygulaması yaptı

Jandarma Genel Komutanlığınca, 81 ilde düzenlenen denetimlerde 239 bin 325 kişi sorguladı, çeşitli suçlardan aranan 903 kişi ve 2 terör örgütü üyesi gözaltına alındı.

Emrullah Cesur  | 24.05.2025 - Güncelleme : 24.05.2025
Jandarma 81 ilde "Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar" uygulaması yaptı

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, emniyet ile kamu düzeninin sağlanması, öğrencilerin güvenliğinin korunması, uyuşturucu ile mücadele ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla 23 Mayıs'ta ülke genelinde "Huzurlu Okul Önleri ve Huzurlu Sokaklar" uygulaması gerçekleştirildi.

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15 bin 768 personelin katılımıyla, 7 bin 755 okul ve 618 öğrenci yurdu ile bu alanların yakın çevresindeki sokaklar, metruk binalar, iş yerleri, park ve bahçelerde denetimler yapıldı.

Denetimlerde 239 bin 325 kişiyi sorgulayan ekipler, kayıp 3 yetişkin ve 1 çocuğu ailelerine teslim etti.

Uygulamalarda, 1855 paket kaçak sigara, 6 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve 204 fişek, 1 kilo 53 gram esrar, 41 gram skunk, 249 gram sentetik uyuşturucu, 464 gram kokain, 1 gram eroin, 181 bin 990 kök kenevir ve 14 bin 109 sentetik ecza maddesine el konuldu.

Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 903 kişi ve terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

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