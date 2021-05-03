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Marmara ve Karadeniz ile İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak bekleniyor

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yarın yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 03.05.2021
Marmara ve Karadeniz ile İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'da yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Rüzgarın İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

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