Dolar
40.57
Euro
46.89
Altın
3,326.00
ETH/USDT
3,750.00
BTC/USDT
117,300.00
BIST 100
10,487.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Çekmeköy'de bir fabrikada çıkan yangına ekipler müdahale ediyor Çekmeköy'de bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor
logo
Gündem

Termometreler 43 ilde 40 dereceyi aştı

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde termometreler, 43 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Termometreler 43 ilde 40 dereceyi aştı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Bugün en yüksek sıcaklık 48,3 dereceyle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ölçülürken, Kızıltepe'yi 48,1 dereceyle Şırnak'ın Cizre ve 47,7 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçeleri izledi.

Öte yandan, gece sıcaklıklarının hafta boyunca 20 derece ve üzerinde seyretmesi sebebiyle yurt genelinde tropikal geceler yaşanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği iller ise şöyle:

İLSICAKLIK (C°)
Mardin48,3
Şırnak48,1
Şanlıurfa47,7
Tokat47,2
Siirt46,6
Diyarbakır46,7
Çorum46,4
Gaziantep46,3
Sinop45,8
Batman45,6
Amasya44,9
Artvin44,6
Kilis44,5
Çankırı44,4
Eskişehir44,3
Kastamonu43,9
Kırıkkale43,9
Adıyaman43,8
Ankara43,5
Sivas43,5
Karabük43,3
Malatya43,3
Kırşehir43,1
Samsun43,1
Kahramanmaraş42,9
Elazığ42,7
Yozgat42,7
Erzincan42,6
Kayseri42,4
Konya42,3
Hatay42,1
Bingöl41,8
Gümüşhane41,6
Aydın41
Bilecik41
Nevşehir41
Aksaray40,9
Tunceli40,9
Ordu40,5
Giresun40,4
Muş40,4
Zonguldak40,1
Manisa40
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul polisinden helikopter destekli "huzur" uygulaması
Çekmeköy'de sünger fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Termometreler 43 ilde 40 dereceyi aştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Libya Sayıştay Başkanı Şakşak'ı kabul etti
Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile deprem bölgeleri için hibe anlaşması imzalandı

Benzer haberler

Termometreler 43 ilde 40 dereceyi aştı

Termometreler 43 ilde 40 dereceyi aştı

Günün ilk yarısında sıcaklıklar 23 ilde 40 dereceyi aştı

Bugün 56 ilde hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

47 ilde 40 derecenin üzerinde sıcaklık görüldü

47 ilde 40 derecenin üzerinde sıcaklık görüldü
Yurt geneli, hafta boyunca "tropikal gece"nin etkisinde olacak

Yurt geneli, hafta boyunca "tropikal gece"nin etkisinde olacak
Günün ilk yarısında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi

Günün ilk yarısında sıcaklıklar 14 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet