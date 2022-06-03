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İç Ege'de gök gürültülü sağanak uyarısı

İç Ege'de bugün ve hafta sonu gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 03.06.2022
İç Ege'de gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ve hafta sonu iç Ege'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Muğla'nın iç kesimleri ile Aydın'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle öğle saatlerinden sonra başlayıp aralıklı ve yerel olarak gece saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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