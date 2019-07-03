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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Edirne ve Kırklareli çevreleri, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde sağanak bekleniyor.

Aysu Biçer   | 03.07.2019
Meteorolojiden sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, 4 Temmuz Perşembe günü ülkenin kuzeydoğusu, Trakya kesimi ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Edirne ve Kırklareli çevreleri, Trabzon, Artvin ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar bölgesinde sağanak bekleniyor.

Rüzgarın Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi öngörülüyor. 

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