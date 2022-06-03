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Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.

Abdullah Özkul, Esma Küçükşahin   | 03.06.2022
Niğde'de atık yağ geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Niğde

Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir atık yağ geri dönüşüm tesisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında yükselen duman, kent merkezinden de görülüyor.

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