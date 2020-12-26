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Marmara'da parçalı çok bulutlu hava bekleniyor

Marmara Bölgesi genelinde parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı öngörülüyor.

İzzet Taşkıran   | 26.12.2020
Marmara'da parçalı çok bulutlu hava bekleniyor

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, bölgede hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde sağanak bekleniyor.

Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörüldüğünden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.


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