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Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Esin Işık, Sarp Özer   | 26.12.2020
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma girişimi kahraman komandolarımız tarafından önlendi. 5 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla amaçlarına ulaşamadan etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, PYD/YPG/PKK’lı teröristler, Suriye'de Türkiye’nin sorumluluk sahasında bulunan M-4 kara yolunun kuzeyindeki Tel Abyad ilçesine bağlı Muallak ve Saida köylerinin güneyinde sızma girişiminde bulundu.

Sızma girişiminin tespit edilmesinin ardından söz konusu bölgede teröristler ile Suriye Milli Ordusu unsurları arasında çatışma yaşandı.

Güvenlik kaynakları, bazı basın yayın organlarında yer alan "çatışmaların Ayn İsa'da gerçekleştiği"ne yönelik ifadenin gerçeği yansıtmadığını, olayın Barış Pınarı bölgesinin içinde bulunan Tel Abyad ilçesinin güneyinde gerçekleştiğini belirtti.


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