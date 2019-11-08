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Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Marmara Bölgesi'nde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İzzet Taskiran   | 08.11.2019
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

İstanbul

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde, yer yer pus ve sis öngörülüyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın güney ve güneydoğu (keşişleme) yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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