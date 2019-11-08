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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Ömer Olcay   | 08.11.2019
Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.

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