Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen PKK mensubu 4 terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.