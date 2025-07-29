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Çekmeköy'de sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Çekmeköy'de sünger fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü.

Berfin Kıraç, Muhammed Gencebay Gür  | 29.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Çekmeköy'de sünger fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: Adem Kutucu/AA

İstanbul

Alemdağ Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ormana yakın noktada bulunan sünger fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Anadolu Yakası'ndaki itfaiye gruplarından çok sayıda ekip sevk edildi. Çevre belediyelerden su tankları bölgede çalışmalara destek verirken itfaiye görevlilerinin söndürme çalışmalarına TOMA araçları da katıldı.

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Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, sağlık ekipleri hazır bulunduruldu.

Fabrikadaki kimyasal maddelerin de yanmasıyla alevlerin şiddeti kısa sürede arttı.

Yükselen alevler gece karanlığında birçok ilçeden görüldü, yoğun duman oluştu.

Fabrikanın Taşdelen mesire alanı, at çiftliği ve sitelere yakın konumda yer almasına karşılık itfaiye ekipleri, alevlerin bu bölgelere sıçramaması için yoğun çaba harcadı.

Trafo sisteminde de patlamalar meydana gelirken çevrede elektrik kesintisi yaşandı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, elyaf-sünger fabrikasında yangın çıktığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Olayın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi sevk edilmiştir. Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken yangının ormanlık alana sirayet etme riskine karşı gerekli tedbirler alınmakta olup, ilk belirlemelere göre yangında ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. An itibarıyla ormanlık alana sirayet söz konusu olmamakla birlikte, yangını söndürme çalışmaları devam etmektedir."

Yangın, ekiplerin yaklaşık iki saatlik çalışmasıyla çevredeki mesire alanı, yerleşim yerleri ve at çiftliğine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ardından soğutma çalışması başlatıldı.

Vali Gül, Çekmeköy'de yanan fabrikada incelemelerde bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, Alemdağ Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde ormana yakın noktada bulunan sünger fabrikasında çıkan ve ekiplerin yaklaşık iki saatlik müdahalesiyle söndürülen yangının ardından alanda incelemelerde bulundu.

İnceleme öncesi gazetecilere açıklama yapan Vali Gül, Çekmeköy'de sünger fabrikasında çıkan yangına ekiplerin müdahalede bulunduklarını ifade etti.

Gül, "Bu fabrikanın şöyle bir özelliği var; hem yerleşim yerlerinin içerisinde olması hem de ormana sınır olmasından dolayı yangının büyüme ihtimali vardı. Erken müdahale edilmesi, kurumların birlikte koordine olmaları neticesinde hamdolsun ormana, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü." dedi.

Yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediğini, sonraki süreçte ortaya çıkacağını belirten Gül, yangında can kaybı veya yaralı olmadığını vurguladı.

Vali Gül, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, "At çiftliği ormanın kenarında, dolayısıyla at çiftliğine de ormana da sıçramadı. Öyle bir sıkıntı yaşanmadı ama böyle bir tehlike vardı. Orman başta olmak üzere emniyet, itfaiye, jandarma, tüm kurum ve kuruluşlarımız, belediyemiz hepsi önlemleri aldı. Yangın kontrol altına alındı. Ormana sıçrama ihtimali artık yok. Yangının en şiddetli olduğu saatlerde de ormana ya da at çiftliğine sıçrama olmadı." ifadelerini kullandı.

Gül, daha sonra Çekmeköy Kaymakamı Resul Çelik, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve diğer yetkililerle yanan fabrikada incelemelerde bulundu.

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