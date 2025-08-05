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İstanbul'da Hukukçular Derneğinden "Terörsüz Türkiye ve Hukuk" paneli

Hukukçular Derneğince, İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "Terörsüz Türkiye ve Hukuk" panelinde, anayasa hukukundan ceza hukukuna, kamu düzeninden bireysel haklara kadar geniş bir alanda sunumlar yapıldı.

Ali Osman Kaya  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
İstanbul'da Hukukçular Derneğinden "Terörsüz Türkiye ve Hukuk" paneli Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Panelin açılışında konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya, Türkiye'nin farklı dönemlerde çeşitli terör tehditleriyle karşı karşıya kaldığını ve artık Türkiye'nin terörle mücadelesinde yeni bir döneme girildiğini söyledi.

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"Terörsüz Türkiye" sürecine herkesin olumlu katkı sunmasının önemini vurgulayan Kaya, "Ya bu sürece olumlu katkı sunacaksınız ya da susacaksınız diye düşünüyorum. Buraya gelmeden önce de Sayın Meclis Başkanımızın konuşmasını izledim. Çok şeffaf işleyecek bu süreci hep beraber takip edeceğiz. Milletin bilgisinden gizli bir görüşme ve çalışma olmayacak. Bu şeffaf sürece mümkün olduğunca bu ülkenin her bir ferdinin olumlu katkı sunması çok önemli." diye konuştu.

Hukukçular Derneği Genel Başkanı Mehmet Melih Gülseren de terörün yalnızca can kaybına yol açmakla kalmadığını, toplumun huzuruna ve birlikte yaşama iradesine de zarar verdiğini söyledi.

Gülseren, "40 yılı aşkın süredir özlemini duyduğumuz terörsüz bir Türkiye idealine ulaşmak için sürecin adalet ve hukuk temelinde inşa edilmesi büyük önem taşıyor. Hukukun üstünlüğü, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, bu sürecin başarısında belirleyici olacaktır." ifadelerini kullandı.

İki oturumdan oluşan panelde ilk oturumun moderatörlüğünü Gülseren yaptı.

Oturumda Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, sürecin yalnızca hukuki ve siyasi değil, aynı zamanda toplumsal bir atmosferin korunmasıyla da yakından ilgili olduğunu ifade etti.

Dr. Yakup Levent Korkut, ceza hukuku boyutunda ilerleme sağlanmasının önemine dikkati çekerek, olası anayasa değişikliklerinin toplumsal uzlaşma temelinde yapılması gerektiğini söyledi.

Avukat Cüneyt Altıparmak da "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan Meclis Komisyonunun yapısı ve işleyişine değinerek, gizlilik esasının sürece katkı sunduğunu aktardı.

Altıparmak, "Komisyonun kararları tavsiye niteliğinde olsa da siyasi olarak güçlü etkiler doğurabilecektir." dedi.

Moderatörlüğünü Hukukçular Derneği Denetleme Kurulu Üyesi Arzu Akalın Dizdar'ın üstlendiği ikinci oturumda Dr. Öğr. Üyesi Abdullah İslamoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Serdar Talas konuşmacı olarak yer aldı.

İslamoğlu, sürece uzun vadeli bir perspektiften yaklaşılması gerektiğini kaydederek, "Asıl hedef, herkesin azami fayda sağlayabileceği kapsayıcı ve kalıcı bir barış ortamını inşa etmektir. Bireysel veya dönemsel krizler yerine sürecin bütününe odaklanmak, nihai başarı şansını artıracaktır." diye konuştu.

Talas ise sürece ilişkin tarihsel birikim ve ceza hukuku perspektifinden değerlendirmelerde bulundu.

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