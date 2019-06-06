Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.49
Dolar
5.76
BIST 100
90,345.63
Altın
1,336.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir depoda çıkan meydana gelen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor
logo
Türkiye

'Lojmanın kiraya verilmesi hakkaniyete aykırı'

KDK, kurum lojmanını üçüncü kişilere kiraya veren TCDD'yi haksız bularak lojmanların personele tahsis edilmesine yönelik tavsiye kararı verdi.

Kemal Karadağ   | 06.06.2019
'Lojmanın kiraya verilmesi hakkaniyete aykırı'

Ankara

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) lojmanlarının üçüncü kişilere kiraya verilmesinin hakkaniyete aykırı olduğu sonucuna ulaştı.

Kahramanmaraş'ta TCDD bünyesinde görev yapan iki tren teşkil çalışanı, lojman taleplerinin reddedilmesini KDK'ye taşıdı. Başvuruda, bölge müdürlüklerinde çalışan işçiler, Kahramanmaraş'ın merkezinde oturduklarını aktararak 2016 yılından beri defalarca müracaat ettikleri halde lojman haklarından faydalanamadıklarını ileri sürdü.

İşçiler, ayrıca idarenin lojmanları kurum personeli haricinde üçüncü kişilere kiraya verdiğini iddia ederek kiracıların çıkartılarak hakkı olan personele lojman tahsis edilmesini talep etti.

Başvuruyu incelemeye alan KDK'ye, TCDD'den gönderilen yazıda, işçilerin kent merkezine 30 kilometre mesafedeki müdürlükte çalıştığı ve Kahramanmaraş Gar sahasındaki lojmanların talep edildiği belirtildi.

TCDD'nin yazısında, 33 lojmandan hiçbirisinin boş olmadığı, 20 dairenin ise 1998-2016 yılları arasında üçüncü kişilere kiraya verildiği, bu lojmanlarda da kiracıların oturduğu bilgisi yer aldı.

KDK, üçüncü kişilere lojmanların kiraya verilmesini hakkaniyete aykırı bularak lojmanların TCDD personeline tahsis edilmesine yönelik tavsiye kararı verdi.

Karardan

Kararda, kamu konutlarının yapılış amacının kamu personelinin faydalanması olduğu vurgulanarak lojman konusunda öncelikli konumda personelin olması gerektiği aktarıldı.

İşçilerin sürekli olarak lojman talebinde bulunmasına rağmen idarenin her yılın başında kira sözleşmesini yenileyerek lojmanları üçüncü kişilere kiraya verdiği ifade edilen kararda, kamu personelinin bile lojmanlarda oturma sürelerinin mevzuatla sınırlandırıldığı, TCDD lojmanlarında 21 yıldır oturan kiracıların olmasının hakkaniyetli olmadığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran ve ABD savaşın eşiğinde mi?
Kazakistan tarihi seçime hazırlanıyor
AP seçimleri Almanya'da zihinlerdeki duvarı gösterdi
'Yüzyılın Anlaşması': Ekonomik yardım siyasi hedefleri gizliyor
İsrail’de seçimlerin yenilenmesi neye işaret ediyor?

Benzer haberler

KDK'ye 9 bin 500 şikayet başvurusu

KDK'ye 9 bin 500 şikayet başvurusu