Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili suçlamalara maruz kalan kuzeni Mehmet Aydemir, "Leyla'nın katili amcası çıktı" haberlerinin asılsız olduğunu belirterek "Bizim yüreğimiz, canımız yanıyor. Biz buradayız, hiçbir yere gitmedik emniyette burada" dedi.

AĞRI

Ağrı'da, dedesine bayram ziyareti için gittiği köyde kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili suçlamalara maruz kalan küçük kızın kuzeni Mehmet Aydemir, iddiaların asılsız olduğunu belirterek, konuya ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir'in amcasının oğlu olan Mehmet Aydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internetteki bazı haber sitelerinde kendisiyle ilgili, "Leyla'nın katili amcası çıktı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi" şeklinde haberler yayımlandığını hatırlattı.

Bu haberlerin asılsız olduğunu belirten Aydemir, "Bizim yüreğimiz yanıyor, canımız yanıyor. Yavrumuz gitti, sosyal medya üzerinden 'Amcayı yakalayıp cezaevine aldılar' gibi haberlerle canımızı acıtıyorlar. Biz buradayız, hiçbir yere gitmedik. Fotomontaj yaparak bizi karalamalarına gerek yok, biz buradayız, emniyette burada." dedi.

Yapılan paylaşımların kaldırılmasını istediğini, bu tür paylaşımların aileyi üzdüğünü dile getiren Mehmet Aydemir, "Leyla benim yeğenimdir, yüreğim yanıyor. Şu an konuşamıyorum, 3 gündür uyumadık. Herkes şokta, Türkiye değil dünyanın birçok ülkesinden telefon açarak üzüntülerini dile getiren insanlar var. Ben kalkıp da bu tür çamurları bana atanları Allah'a havale ediyorum." diye konuştu.

"Suç duyurusunda bulunacağız"

Aydemir, olayın faillerinin emniyet güçlerince belirleneceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sosyal medyada bu şekilde yaparak insanları zor durumda bırakmak zorunda değilsiniz. Allah rızası için paylaşımlarınızı kaldırın. Üzülüyoruz, kalkıp da öz yeğenini öldürmek, böyle bir şey var mı? Emniyete bildireceğiz, konuya ilişkin Leyla'nın babasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Kim ne diyorsa desin, hepsi asılsızdır."

"Tüm Türkiye'ye teşekkür ediyorum"

Leyla'nın amcası Yusuf Aydemir ise Leyla'yı kaybolduktan sonra yaptıkları tüm arama çalışmalarına rağmen bulamadıklarını aktararak, şunları söyledi:

"Türkiye'nin başı sağ olsun. Bütün Türkiye Leyla'yı takip etti. Bizi o kadar insan aradı ki hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Çok insan ağladı, hala da ağlıyorlar, onlara sonsuz teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ederim, o da bizden daha fazla üzüldü. Leyla öldü başka Leyla'lar, Eylül'ler ölmesin. Temennimiz o, Leyla geri gelmez, başkaları ölmesin."