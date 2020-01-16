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Kültür ve Turizm Bakanlığınca Arkeolog Merve Kaçmış'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının soruşturması kapsamında, bazı personel görevden uzaklaştırıldı.

Mehmet Tosun   | 16.01.2020
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Arkeolog Merve Kaçmış'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı

Ankara

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Müzesi Müdürlüğünde Sözleşmeli Arkeolog olarak görev yapan Merve Kaçmış'ın ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Kaçmış'ın 13 Ocak'ta Diyarbakır'da hayatına son vermesine ilişkin soruşturma talimatı verdiği belirtildi.

Bunun üzerine, olayla ilgili bazı personelin görevden uzaklaştırıldığı vurgulanan açıklamada, "Konu, Bakanlığımız birimleri tarafından tüm detaylarıyla takip edilmektedir. Merhum Merve Kaçmış'a bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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