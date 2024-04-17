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Kültür

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültepe Müzesi'ne yaklaşık 25 bin eser verecek

Kültür ve Turizm Bakanlığının Kayseri'de yapımı devam eden kayadan oyma Kültepe Müzesi'ne, Kültepe Kaniş/Karum Höyüğü'nden çıkarılan yaklaşık 25 bin eseri teslim edeceği bildirildi.

Müzahim Zahid Tüzün  | 17.04.2024 - Güncelleme : 17.04.2024
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültepe Müzesi'ne yaklaşık 25 bin eser verecek

Kayseri

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kültepe Müzesi'nde sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşıldığını belirtti.

Kültepe Müzesi'nin Türkiye'de ve dünyada adından söz ettiren bir çalışma olacağını vurgulayan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Sivas yolunda 3 bin 500 metrekare büyüklüğünde kayadan oyma yer altı müzesi bitti, altyapısı tamam, eserlerin sergileneceği projelendirme çalışmaları sürüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ile anlaştık, 25 bin civarında, o bölgeden çıkan eser teslim edilecek. Müzemiz kendisinden söz ettirecek, dünyada bir önemli çalışma olacak. Aynı zamanda Kayseri'yi müzeler şehri yapma yönünde 12 müze çalışmamız var."


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