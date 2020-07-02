Euro
7.74
Dolar
6.85
BIST 100
116,695.80
Altın
1,772.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
“Denizci Millet, Denizci Ülke Fikir Yarışması”
logo
Türkiye

Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, sosyal medya uygulaması TikTok hakkında, veri güvenliği açığı iddiaları üzerine resen inceleme başlattı.

Kemal Karadağ   | 02.07.2020
Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), fotoğraf, video paylaşım ve mesajlaşma uygulaması TikTok hakkında son günlerde basın-yayın organlarında yer alan, "kişisel verilerin korunmasına yönelik veri güvenliği açığı" haberleri ve ihbarlar üzerine harekete geçti.

Kurul, TikTok hakkında resen inceleme başlattı.

Kurul daha önce, veri ihlalleri sebebiyle Facebook'a toplam 3 milyon 250 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u yenen sağlık çalışanları immün plazma bağışlarıyla da şifa oluyor
İran'da Kovid-19 nedeniyle can kaybı 11 bini geçti
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Kovid-19 yükünü omuzluyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 661 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 6 milyonu geçti

Benzer haberler

Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı

TikTok kullanıcıları, üniversitede araştırma konusu oldu