Dolar
32.54
Euro
34.75
Altın
2,379.18
ETH/USDT
2,973.20
BTC/USDT
61,248.00
BIST 100
9,530.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kırgızistan'da TikTok'a erişim kısıtlandı

Kırgızistan'da, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'a erişim kısıtlandı.

Nazir Aliyev Tayfur  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Kırgızistan'da TikTok'a erişim kısıtlandı

Bişkek

Ülkede kullanıcılar, sosyal medya platformu TikTok uygulamasına bugün itibarıyla Google, Opera ve Safari gibi tarayıcılar üzerinden erişim sağlayamadı.

Cep telefonlarındaki Apple ve Google Play Store uygulamalarından yüklenen TikTok sürümü ise çalışmaya devam ediyor.

Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı, çocukları ahlaki eğitimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek bilgilerden korumak için ülkede TikTok'u yasaklama kararını Ağustos 2023'te almıştı.

Bakanlık, kararın uygulanması için aynı gün Dijital Kalkınma Bakanlığına başvurmuştu.

Dijital Kalkınma Bakanlığı, dün, internet servis sağlayıcılarına TikTok'a erişimi kısıtlamak için yazı göndermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı
Terör örgütü DHKP-C sorumlularından Fehmi Oral Meşe, İstanbul'da yakalandı
Bursa Deniz Otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi
Doğu Karadeniz'in doğusu için fırtına uyarısı
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Kırgızistan'da TikTok'a erişim kısıtlandı

Kırgızistan'da TikTok'a erişim kısıtlandı

Malezya, Meta ve TikTok'tan zararlı içerik denetiminin artırılmasını istedi

TİKA, Kırgızistan'da 2 bin 500 kişilik iftar verdi

Kırgızistan-Türkiye Manas ile Ahmet Yesevi Üniversiteleri arasındaki işbirliği protokolü yenilendi

Kırgızistan-Türkiye Manas ile Ahmet Yesevi Üniversiteleri arasındaki işbirliği protokolü yenilendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet