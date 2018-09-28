TUNCELİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, Nazımiye ilçesi Ballıca köyündeki evlerinde çıkan yangına ilişkin, "Bu evde doğduk. Çocukluğumuz bu evde geçti, güzel anılarımız vardı." dedi.

Tunceli kent merkezinde yaşayan Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, yangının ardından Ballıca köyüne giderek yakınlarıyla görüştü ve bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, yangının, kardeşi Kemal Kılıçdaroğlu ile çocukluk yıllarının geçtiği evde büyük hasara neden olduğunu belirtti.

Otların tutuşması sonucu oluşan alevlerin evlere sıçramasıyla çıkan yangında bir kastın olmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Bu evde doğduk. Çocukluğumuz bu evde geçti, güzel anılarımız vardı. Bizim dönemimizde köyler kalabalıktı. Beraber güzel ve neşeli günler geçirdik. Babamız memurdu, şehre geçtik." diye konuştu.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Ballıca köyünde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun babaevi ve yakınlarına ait 2 ev ile eklentilerinde büyük çapta hasar meydana gelmişti.

Muhabir: Sidar Can Eren