Kayıp Sedanur'un köyündeki sazlık alan tekrar arandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde 5 gün önce kaybolan 9 yaşındaki Sedanur Güzel için köy yakınında bulunan sazlık alanda yürütülen arama çalışması tamamlandı.

Fotoğraf: AA/Hüseyin Yıldız

KARS

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde toplamaya çıkan Abdullah ve Handan çiftinin kaybolan kızları 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i bulmak için çalışmalar gün boyu sürdü.

Çalışmalara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ve UMKE ekipleri ile vatandaşlar katıldı.

Sazlık alan tekrar arandı

Köy yakınlarındaki sazlık alan sabah saatlerinde JAK, AFAD ve UMKE ekiplerince tekrar arandı. Aramanın ardından traktörle sazlığın bir kısmı biçildi. Traktörün giremediği alanlarda iş makineleri çalışma yaptı.

Kağızman Belediyesi ve İl Özel İdaresi araçlarıyla gerçekleştirilen çalışmayla sazlık alan tamamen biçildi. Sazlık alanda Sedanur'a yönelik herhangi bir ize rastlanmadı.

Çalışmaları Kağızman Kaymakamı Ercan Öter, Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız da izledi.

Köydeki evlerin arandığı, drone desteğiyle arazinin tarandığı çalışmalara yarın devam edilecek.

Muhabir: Cüneyt Çelik