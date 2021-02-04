Euro
8.62
Dolar
7.17
BIST 100
1,533.55
Altın
1,823.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Kadıköy'de polis aracına zarar veren ve güvenlik güçlerine saldırılarda bulunan 5 zanlı yakalandı

İstanbul Valiliği, Kadıköy'de polis aracına zarar veren, güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulunan ve çöp konteynerlerini devirip ateşe veren 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Mustafa Hatipoğlu   | 04.02.2021
Kadıköy'de polis aracına zarar veren ve güvenlik güçlerine saldırılarda bulunan 5 zanlı yakalandı

İstanbul

Valilikten yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs girişinde 1 Şubat'taki yasa dışı gösterilerde güvenlik güçlerine mukavemette bulunanların gözaltına alınmasını protesto etmek amacıyla bazı kişilerin 2 Şubat'ta Kadıköy Rıhtım Meydanı’nda toplanarak yasa dışı eylemler gerçekleştirdiği belirtildi.

Emniyet mensuplarının kullandığı araçları taşlayan, güvenlik güçlerine görevlerini yapmalarını engellemek amacıyla saldırılarda bulunan, çöp konteynerlerini devirip yakan ve çevreye zarar veren 8 zanlının yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce çalışma yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Y.A.K, N.E, M.C.D, Ö.Ş, A.K. isimli 5 şüpheli şahıs yakalanmıştır. 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artıyor
Orta Doğu'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı arttı
Kuveyt, Kovid-19 nedeniyle vatandaşları dışında ülkeye girişleri iki hafta süresince yasaklayacak
COVAX kapsamında 2021'in ilk yarısında yoksul ülkelere 337 milyon Kovid-19 aşısı tahsis edilecek
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 60 bini geçti

Benzer haberler

Kadıköy'de polis aracına zarar veren ve güvenlik güçlerine saldırılarda bulunan 5 zanlı yakalandı

Kadıköy'de polis aracına zarar veren ve güvenlik güçlerine saldırılarda bulunan 5 zanlı yakalandı

Kadıköy'deki gösterilerde 2 vatandaşın darbedilmesine ilişkin 1 kişi yakalandı

Kadıköy'de tüm kapalı ve açık alanlarda 7 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşü yasaklandı

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerde 159 kişi gözaltına alındı
Hindistan'da protestocu çiftçiler, 1 Şubat'ta düzenlenecek parlamento yürüyüşünü iptal etti

Hindistan'da protestocu çiftçiler, 1 Şubat'ta düzenlenecek parlamento yürüyüşünü iptal etti
Terör örgütü YPG/PKK Kamışlı'da halkı tehdit ederek Türkiye aleyhinde gösteri düzenletti

Terör örgütü YPG/PKK Kamışlı'da halkı tehdit ederek Türkiye aleyhinde gösteri düzenletti