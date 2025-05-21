Dolar
38.84
Euro
43.99
Altın
3,308.76
ETH/USDT
2,543.20
BTC/USDT
106,405.00
BIST 100
9,490.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Budapeşte’de “Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi”ne katılıyor
logo
Yaşam

Edirne'de polislerin uyuşturucuyla mücadeleyi anlattığı tiyatro oyunu turnelere başladı

Edirne Emniyet Müdürlüğünce, uyuşturucuyla mücadelede ailenin rolüne dikkati çekmek amacıyla hazırlanan ve polislerin rol aldığı "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu turneye çıktı.

Gökhan Zobar  | 21.05.2025 - Güncelleme : 21.05.2025
Edirne'de polislerin uyuşturucuyla mücadeleyi anlattığı tiyatro oyunu turnelere başladı

Edirne

Valilik öncülüğünde kentte yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un eşi polis memuru Aynur Karaburun'un öncülüğünde oluşturulan gönüllü tiyatro ekibi, oyunu Keşan'da sahneledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Keşan Belediyesi Selim Sesler Tiyatro Salonu'ndaki gösterimde, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadelede aile bağlarının önemi vurgulandı. Seyirciler tarafından beğeniyle izlenen oyunda, farkındalık mesajları verildi.

İl Emniyet Müdürü Karaburun, gösterimin ardından sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti.

Uyuşturucuyla mücadelenin yalnızca sahada değil, bilinçlendirme çalışmalarıyla da sürdürüldüğünü belirten Karaburun, "Bir kişiyi bile bu beladan uzak tutabilirsek bahtiyar oluruz. Bir kişi dahi bu oyunla farkındalık kazanırsa mutlu oluruz." dedi.

Karaburun, tiyatro ekibinin daha önce Edirne ve Kırklareli'nde de sahne aldığını, gösterimlerin bölge genelinde süreceğini kaydetti.

Oyunu, Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar izledi.

Oyun hakkında

Emekli Emniyet Müdürü Feyzullah Aslan ve Nermin Ertürkmen'in kaleme aldığı 75 dakikalık tek perde oyunda, Murat, Mehmet ve Şükufe çiftinin üç çocuğundan ortancası bir genç olarak karşımıza çıkıyor. Aile içi iletişimsizlik, özellikle babanın Murat’a karşı ilgisiz tavırları, zamanla Murat’ın kırgınlıklarının derinleşmesine neden oluyor. Yalnızlaşan Murat’ın yaptığı hatalar üzerinden kurgulanan oyunda, bir çocuğun hayatının nasıl bir anda değişebileceği ve bu süreçte çevresindekilerin sorumlulukları izleyiciye çarpıcı bir dille aktarılıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Somali Cumhurbaşkanlığı medya ekibine yönelik "Seçim Haberciliği" eğitimi AAtölye'de başladı
KADEM'in "İnovasyonda Kadın Tematik Hızlandırma Programı"nın kazananları belli oldu
Zeytinburnu'nda 11 mahalleye 8 saat su verilemeyecek
İstanbul'un kronikleşen ulaşım sorununa karşı raylı sistem ve deniz taşımacılığını artırma önerisi
Dışişleri Bakanı Fidan: Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm yolunda bir dönüm noktasındayız

Benzer haberler

Edirne'de polislerin uyuşturucuyla mücadeleyi anlattığı tiyatro oyunu turnelere başladı

Edirne'de polislerin uyuşturucuyla mücadeleyi anlattığı tiyatro oyunu turnelere başladı

Çok sesli ve katmanlı gösteri "Spiritua" ilk kez seyirciyle buluşuyor

Fransa genelinde taksi şoförleri eylem düzenledi

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak
İzmir birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak

İzmir birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapacak
Yunus polisler, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gösteri yaptı

Yunus polisler, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gösteri yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet