Kadıköy'de şampiyonluk kutlayan Galatasaraylı taraftarlara yönelik saldırı kamerada
Kadıköy'de Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutlayanların içerisinde bulunduğu araca yönelik saldırı cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında kendi sahasında Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemesinin ardından İstanbul'un birçok noktasında kutlamalar yapıldı.
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Kadıköy'de araçla dolaşan Galatasaraylı taraftarlar, Bağdat Caddesi'nden geçtikleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir grubun taşlı saldırısına uğradı.
Kutlamalar sırasında araca yapılan saldırı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntüde, gruptakilerin saldırdıkları aracın arkasından koşarak tekme attığı da yer alıyor.
Öte yandan, cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, araçtan Galatasaray bayrağı sallayan bir kişiye de çevredeki Fenerbahçe taraftarlarının sözlü sataşmada bulunduğu, kısa süreli tartışma yaşandığı ve polis ekiplerinin araya girerek bu kişileri sakinleştirdiği görülüyor.