Dolar
38.83
Euro
44.18
Altın
3,339.13
ETH/USDT
2,635.20
BTC/USDT
111,344.00
BIST 100
9,398.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliğinde çalışan 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay yerinden yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hollanda'da, İsrail'den gelen F-35 parçaları taşıyan geminin limana yanaşması protesto edildi

Hollanda’nın Rotterdam kentinde, İsrail’den yola çıkan ve F-35 savaş uçağı parçalarını taşıyan bir geminin Rotterdam Limanı’na yanaşmasına karşı protesto gösterisi düzenlendi.

Abdullah Aşıran  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Hollanda'da, İsrail'den gelen F-35 parçaları taşıyan geminin limana yanaşması protesto edildi Fotoğraf: Abdullah Aşıran/AA

Rotterdam

Rotterdam Belediye Binası önünde düzenlenen gösteriye, çoğunluğunu Hollandalıların oluşturduğu çok sayıda kişi katıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Göstericiler, F-35 savaş uçağı parçalarını taşıyan Maersk gemisinin Rotterdam Limanı’na yanaşmasına tepki gösterdi.

"Maersk’in maskesini düşür", "Maersk soykırımdan kazanıyor" ve "Hepimiz Filistinliyiz, Apartheid devleti İsrail ile tüm ilişkileri kes" yazılı pankart ve "Boykot İsrail", "Ellerin kanlı" ve "Gemileri durdur" dövizleri taşıyan göstericiler, "Özgür Filistin" sloganı attı.

Gösteride yapılan konuşmalarda, geçen yıl Hollanda mahkemesinin, İsrail’in Gazze’de uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği gerekçesiyle bu ülkeye F-35 parçalarının ihracatının durdurulmasına karar verdiği hatırlatıldı.

Rotterdam Belediyesi ve liman yetkililerinin bu karara rağmen dolaylı yollarla F-35 savaş uçağı parçalarını taşıyan geminin limana yanaşması ile İsrail’e silah sevkiyatına katkı sağladıkları belirtildi.

Limana yanaşan geminin, İsrail’in silah sanayisine hizmet eden askeri bir lojistik zincirin parçası olduğu vurgulandı.

Göstericiler, bir süre belediye binası önündeki yolu ve tramvay raylarını kapattı. Daha sonra şehir merkezinde yürüyüşe geçen göstericiler, Erasmus Köprüsü’ne giden işlek kavşakta oturma eylemi yaparak, trafiği engelledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: 2025 Aile Yılı'nda da hayata geçirdiğimiz her politika ve faaliyette çocuklarımıza öncelik veriyoruz
İstanbul'a kurbanlık hayvan girişleri başladı
HSK üyeliklerine ilişkin seçim kararı Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi
Terör örgütü PKK üyesi olmakla suçlanan belediye başkan yardımcıları hakim karşısında

Benzer haberler

Hollanda'da, İsrail'den gelen F-35 parçaları taşıyan geminin limana yanaşması protesto edildi

Hollanda'da, İsrail'den gelen F-35 parçaları taşıyan geminin limana yanaşması protesto edildi

Gazze'deki hükümet: 81 günlük ablukanın ardından ilk yardım tırları Gazze’ye girdi

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'ya göre, Gazze'deki "savaşın" sona ermesine yönelik gelişmeler olabilir

Netanyahu, Gazzelilerin sürgününü öngören Trump planının uygulanmasını saldırıları sona erdirmek için şart koştu

Netanyahu, Gazzelilerin sürgününü öngören Trump planının uygulanmasını saldırıları sona erdirmek için şart koştu
Avrupa Parlamentosunda milletvekillerini ikiye bölen Gazze oturumu

Avrupa Parlamentosunda milletvekillerini ikiye bölen Gazze oturumu
İsrail'in Gazze'de 19 bin çocuğu öldürdüğünü söyleyen milletvekili Knesset kürsüsünden uzaklaştırıldı

İsrail'in Gazze'de 19 bin çocuğu öldürdüğünü söyleyen milletvekili Knesset kürsüsünden uzaklaştırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet