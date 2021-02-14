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Jandarmadan en yaşlı görev köpeği 'Takla' için özel video

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 12 yıldır görev alan özel eğitimli 13 yaşındaki asayiş köpeği "Takla" için özel video hazırlandı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 14.02.2021
Jandarmadan en yaşlı görev köpeği 'Takla' için özel video

Ankara

Jandarmanın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığı emrinde sayısız göreve çıkan Takla, meslek hayatının son zamanlarını yaşıyor. Kısa süre sonra emekli olacak Takla'ya yeni yaşamında eğlenceler dileriz." ifadelerine yer verildi.

Videoda Takla'nın, Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan en yaşlı köpek olduğu ve asayiş görevlerinde aktif rol aldığı belirtildi.

Takla'nın görevlerde gösterdiği başarılı performanstan dolayı 37 kez takdirnameyle ödüllendirildiği kaydedilen videoda köpeğin eğiticisiyle röportaja da yer verildi.

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