Jandarmadan en yaşlı görev köpeği 'Takla' için özel video
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde 12 yıldır görev alan özel eğitimli 13 yaşındaki asayiş köpeği "Takla" için özel video hazırlandı.
Ankara
Jandarmanın sosyal medya hesaplarından yapılan videolu paylaşımda, "Jandarma Genel Komutanlığı emrinde sayısız göreve çıkan Takla, meslek hayatının son zamanlarını yaşıyor. Kısa süre sonra emekli olacak Takla'ya yeni yaşamında eğlenceler dileriz." ifadelerine yer verildi.
‘91’ Yaşındaki Asayiş Köpeğimiz TAKLA, Emekli Oluyor🐕🧿— T.C. Jandarma Gn. K (@jandarma) February 13, 2021
Jandarma Genel Komutanlığı emrinde sayısız göreve çıkan Takla meslek hayatının son zamanlarını yaşıyor. Kısa süre sonra emekli olacak olan Takla’ya yeni yaşamında eğlenceler dileriz.
⏰Tamamı 20.30https://t.co/jNa3ZFGlrA pic.twitter.com/y03Q1wAlak
Videoda Takla'nın, Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan en yaşlı köpek olduğu ve asayiş görevlerinde aktif rol aldığı belirtildi.
Takla'nın görevlerde gösterdiği başarılı performanstan dolayı 37 kez takdirnameyle ödüllendirildiği kaydedilen videoda köpeğin eğiticisiyle röportaja da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.