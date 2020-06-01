Jandarma Komutanından şehit Uzman Onbaşı Gündeş'in ailesine anlamlı ziyaret
Kahramanmaraş Jandarma Komutanı Albay Öksüz, şehit Piyade Uzman Onbaşı Gündeş'in ailesini ziyaret ederek, oğullarının şehit olduğu saldırının faili PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaştı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Siirt'te PKK'lı teröristler tarafından önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in merkez Onikişubat ilçesi Beşen Mahallesi'nde yaşayan ailesini ziyaret etti.
Burada şehidin annesi Gülbahar ve babası emekli mahalle korucusu Kazım Gündeş'e, hem ziyaret için geldiğini hem de müjdeli bir haberi olduğunu belirten Öksüz, "Bekir'imizin kanı yerde kalmadı" dedi.
Bu sözler üzerine şehidin ailesi duygusal anlar yaşarken Öksüz, "Allah'ın izniyle şehidimizin mekanı zaten cennetti. Şimdi o cennet olan mekanında Allah'ın izniyle daha rahat uyuyacak." ifadelerini kullandı.
Bu müjdeli haberi vermek için geldiğini vurgulayan Öksüz şunları kaydetti:
"Kanı yerde kalmadı şehidimizin. Rabbim sizlere sabır versin. Şehidimize gani gani rahmet eylesin. İntikamının alınması bizi rahatlattı. Hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. İnlerinde bir bir bulup yok ediyoruz. Bekir şehidimizin de böylece intikamı alınmış oldu. Onu sizler için paylaşmak için geldim."
Baba Gündeş'in tüm şehitlere Allah'tan rahmet dilemesini ardından jandarma personelince Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Daha sonra anne Gülbahar ve baba Kazım Gündeş ile Albay Öksüz, şehidin kabrini ziyaret edip dua etti.
Bu arada, 28 Şubat'ta, Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın annesi Ayşe ve babası Hüseyin Saygılı da şehit Gündeş'in ailesini ziyaret etti.
Siirt'te Herekol kırsalında etkisiz hale getirilen 5 PKK'lı teröristin, 3 Mayıs'ta Piyade Uzman Onbaşı Bekir Gündeş'in şehit edildiği saldırının faili oldukları belirlenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.