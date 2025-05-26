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Yaşam, insana dair

Depremzede çift, evliliklerinin 70. yılında huzurevinde nikah tazeledi

Malatyalı depremzede çift, evliliklerinin 70. yılını Antalya'da kaldıkları huzurevinde kutladı.

Oktay Özden, Bahriye Yıldırım  | 26.05.2025 - Güncelleme : 26.05.2025
Depremzede çift, evliliklerinin 70. yılında huzurevinde nikah tazeledi Fotoğraf: Bahriye Yıldırım - AA

Antalya

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ardından Antalya'ya nakil olan Hatice (87) ve Seydi Ali Özer (90) çifti için Antalya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdürlüğü bahçesinde nikah tazeleme töreni düzenlendi.

Törene katılanlar, kendileri için "Bir ömür yetmedi, biraz daha evli kalalım" yazılı davetiyelerin hazırlandığı çifti, alkışlarla karşıladı.

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Bugüne özel süslenen gelin arabasıyla alana gelen Özer çiftinin üzerine gül yaprakları serpildi.

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2025 Aile Yılı'nı çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirterek, "Hatice teyzemiz ile Seydi Ali amcamızın 70. evlilik yıllarını temsili nikah tazeleme töreniyle taçlandırmak istedik." dedi.

Özer çifti, 70 yıl sonra bir kez daha birbirine "evet" dedikten sonra pasta kesti, dans etti, seslendirilen "Samanyolu" şarkısına eşlik etti.

Ardından Seydi Ali Özer, eşi Hatice Özer için yazdığı şiiri okudu. Çift, "Aile Yılı Hatırası" belgesine de imza attı.

Kendileri için hazırlanan temsili nikah tazeleme töreniyle çok şaşırdıklarını dile getiren Özer çifti, 70 yıl birbirlerine karşı gösterdikleri sevgi ve saygıyı hiç yitirmediklerini söyledi.

Hatice Özer ile Seydi Ali Özer, genç çiftlere de mutlu evlilik için saygıyı, sevgiyi birbirinden esirgememelerini tavsiye etti.

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