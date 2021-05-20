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İzmir'de hücre evlerine düzenlenen operasyonda 35 FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir’de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine yönelik operasyonda, aralarında örgütün sözde mahrem imamı ile ordudan ihraç edilmiş askerlerin de bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

Yusuf Soykan Bal   | 20.05.2021
İzmir'de hücre evlerine düzenlenen operasyonda 35 FETÖ şüphelisi yakalandı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda örgüte ait hücre evlerinde barındıkları ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerden devam ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda aralarında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında sözde mahrem imam, ihraç edilen subaylar, müzahir kurum çalışanları, büyük bölge imamı, ilçe imamı, doktor, eyalet imamı, eğitim danışmanı ve esnaf yapılanma sorumluları, mütevelli, serrehber ve sohbet imamının da bulunduğu belirlenen 39 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, 35 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda sahte kimlik, 100 bin lira, 7 bin dolar ve 4 bin avro ele geçirildi.

Ayrıca, şüphelilerin irtibatlı oldukları firari kişilerin de yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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